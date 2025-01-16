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Известно, какие концерты стали самыми популярными в 2024 году

Названы события, которые стали самыми популярными в Перми в 2024 году. Итогами поделился билетный оператор Kassir, проанализировавший предпочтения жителей 39 крупных регионов России.
 

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За прошедший год пермяки купили на площадке более 18 тыс. билетов, большинство из них на спортивные события (7,1 тыс.) и концерты (5,8 тыс.). В числе самых популярных оказался турнир по кулачным боям «Волго-Урал Fight 7».

В топ-3 популярных концертов в Перми в 2024 году вошли выступления:

  • «Руки Вверх!»
  • Сергея Лазарева
  • Xolidayboy

Как отметили в пресс-службе сервиса, билеты на концерты Xolidayboy купили в рекордные сроки.

Кстати! Два раза в неделю мы публикуем афишу: в нее входят не только концерты, но и спектакли, выставки, мастер-классы и другие интересные события в Перми.

Информационный обзор редакции. 16+

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