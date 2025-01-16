Известно, какие концерты стали самыми популярными в 2024 году

Названы события, которые стали самыми популярными в Перми в 2024 году. Итогами поделился билетный оператор Kassir, проанализировавший предпочтения жителей 39 крупных регионов России.
За прошедший год пермяки купили на площадке более 18 тыс. билетов, большинство из них на спортивные события (7,1 тыс.) и концерты (5,8 тыс.). В числе самых популярных оказался турнир по кулачным боям «Волго-Урал Fight 7».
В топ-3 популярных концертов в Перми в 2024 году вошли выступления:
- «Руки Вверх!»
- Сергея Лазарева
- Xolidayboy
Как отметили в пресс-службе сервиса, билеты на концерты Xolidayboy купили в рекордные сроки.
Кстати! Два раза в неделю мы публикуем афишу: в нее входят не только концерты, но и спектакли, выставки, мастер-классы и другие интересные события в Перми.
Информационный обзор редакции. 16+
Комментарии (0)