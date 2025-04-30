Билеты на концерт, открывающий Дягилевский фестиваль, раскупили за 15 минут

В социальных сетях некоторые пользователи жалуются на проблемы: у кого-то выбранные места оказываются занятыми, а потом снова свободными, кому-то не пришли оплаченные билеты. В пресс-службе Дягилевского фестиваля объясняют: в первые часы происходит ажиотаж, поэтому возникают такие ситуации.

В этом году Дягилевский фестиваль пройдет с 13 по 22 июня. Главной премьерой станет опера «Самсон и Далила». В этом году особенностью фестиваля станет проект «Горизонты Д», который объединит молодых художников, режиссеров, драматургов, композиторов, балетмейстеров.

Недавно мы рассказывали, что фестиваль электронной музыки EFEST в этом году пройдет под открытым небом.

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