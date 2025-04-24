Проект «Горизонты Д», два Шекспира, премьера «Самсона и Далилы»: стала известна программа Дягилевского фестиваля-2025

Дягилевский фестиваль-2025 пройдет в Перми с 13 по 22 июня. В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что особенностью этого года станет проект «Горизонты Д». Он объединит молодых художников, режиссеров, драматургов, композиторов, балетмейстеров, которые попробуют переосмыслить идеи Дягилева через эксперимент и новые формы театра.
На Дягилевском фестивале-2025 представят несколько оперных премьер: «Самсон и Далилу» (16+) и «Трехгрошовую оперу» (16+), а «Пиковую даму» (16+) решено перенести на следующий сезон. Опера «Самсон и Далила» — вершина творчества Камиля Сен-Санса, ее постановка достаточно редкое для России явление. Дягилевский фестиваль работает над ней вместе с Пермским театром оперы и балета. Премьеру представят музыкальный руководитель и дирижер Владимир Ткаченко, режиссер Анна Гусева, артисты Пермской оперы и Балета Евгения Панфилова.
Следующей премьерой станет «Трехгрошовая опера», написанная драматургом Бертольтом Брехтом и при участии композитора Курта Вайля. Режиссером выступила дебютантка Дягилевского фестиваля-2024 Нина Воробьева. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Илья Гайсин.
Хедлайнером Дягилевского фестиваля-2025 станет оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, который представит антологию музыки Генделя: пастиччо из опер и ораторий разных лет. «Все это прозвучит на исторических инструментах в барочном строе в исполнении артистов musicAeterna, известных своей вдумчивой работой с исторической исполнительской манерой и стремлением к максимальной аутентичности звучания. Semi-stage постановка действа будет отвечать принципам барочной феерии с ее иллюзорностью, многоплановостью, постоянной игрой масштабов, вниманием к голосу и пространству», — рассказали в пресс-службе фестиваля.
Резидент Дягилевского фестиваля, ведущая актриса дельфийского театра «Аттис», София Хилл в своей новой работе «Макбет в чужой земле» (18+) будет исследовать противоречивую природу человека с помощью знаменитой трагедии Уиллиама Шекспира. Другой сюжет великого английского поэта представит новокуйбышевский театр «Грань» в спектакле «Король Лир «(18+). В программе Дягилевского фестиваля в 2025 году также заявлены спектакль-путешествие «Седьмая печать» (16+) в постановке Федора Федотова, танцевальный спектакль от musicAeterna dance «Стыд» (18+) с примой-балериной Дарьей Павленко, концерты пианистки Варвары Мягковой (12+), скрипача Ивана Наборщикова (18+), ансамбля musicAeterna Brass (6+) и Московского ансамбля современной музыки (12+).
В рамках фестиваля планируются камерные концерты с музыкой от барокко до современности от musicAeterna: их сыграют в том числе в Чердыни. В Пермь приедете один из самых известных исполнителей н арабской лютне — уде — Насир Шамма. Мультиперкуссионист Петр Главатских представит музыкальную феерию по мотивам сочинений Халиля Джебрана с чтением и индийским традиционным танцем (16+), Олег Нестеров привезет в серию проекта «Три степени свободы» с музыкой Александра Кнайфеля (12+). musicAeterna представит спецпроект «Вечернее собрание Марины Цветаевой» (16+), совмещающий современную музыку с поэзией и драматическим театром. Концерт-мистерия Esperia (18+) закроет фестиваль: артисты оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят духовную музыку разных стилей и эпох, а артисты танцевальной труппы musicAeterna Dance создадут пластический комментарий к ней.
Куратором нового проекта «Горизонты Д» станет режиссер Александр Шумилин. Художники из Перми, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Будапешта, Парижа и Еревана представят свои идеи. Среди них: перформанс в квартирах «Самый одинокий человек на земле», концептуальный балет «Танцуй, как человек, которого ты любишь больше всего на свете», сайт-специфик перфо-оперу «Улетают птицы», звуковую прогулку по Перми на коми-пермяцком «Зву́ры», спектакль звуков на реке «Вокруг эхо».
Информационный обзор редакции.
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