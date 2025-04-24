Проект «Горизонты Д», два Шекспира, премьера «Самсона и Далилы»: стала известна программа Дягилевского фестиваля-2025

На Дягилевском фестивале-2025 представят несколько оперных премьер: «Самсон и Далилу» (16+) и «Трехгрошовую оперу» (16+), а «Пиковую даму» (16+) решено перенести на следующий сезон. Опера «Самсон и Далила» — вершина творчества Камиля Сен-Санса, ее постановка достаточно редкое для России явление. Дягилевский фестиваль работает над ней вместе с Пермским театром оперы и балета. Премьеру представят музыкальный руководитель и дирижер Владимир Ткаченко, режиссер Анна Гусева, артисты Пермской оперы и Балета Евгения Панфилова.

Следующей премьерой станет «Трехгрошовая опера», написанная драматургом Бертольтом Брехтом и при участии композитора Курта Вайля. Режиссером выступила дебютантка Дягилевского фестиваля-2024 Нина Воробьева. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Илья Гайсин.

Хедлайнером Дягилевского фестиваля-2025 станет оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, который представит антологию музыки Генделя: пастиччо из опер и ораторий разных лет. «Все это прозвучит на исторических инструментах в барочном строе в исполнении артистов musicAeterna, известных своей вдумчивой работой с исторической исполнительской манерой и стремлением к максимальной аутентичности звучания. Semi-stage постановка действа будет отвечать принципам барочной феерии с ее иллюзорностью, многоплановостью, постоянной игрой масштабов, вниманием к голосу и пространству», — рассказали в пресс-службе фестиваля.