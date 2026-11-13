Сотня локаций и больше 500 пермяков в массовке: известны суммы рибейтов, которые получат создатели снимавшихся летом 2026 года фильмов

Самую большую сумму получит «СТУДИЯ РоЕл» с детективным триллером «Наследник» (18+) — больше 21,8 млн рублей. Картина стала рекордсменом по количеству рабочих смен, их было 56. Съемки охватили больше сотни локаций по всему краю. «Фреш-фильм», работающий над «Бабой Ягой на каникулах» (6+), получат больше 8 млн рублей. Съемки комедии проходили в деревне Шемети и в музее «Хохловка».

«ПРИОР Продакшн» суммарно получит компенсацию затрат за два проекта — сумма рибейта составит 18,3 млн рублей. В минкульте отметили, что впервые одна кинокомпания снимала два кинопроекта на территории края в рамках одного съемочного сезона. Это многосерийный фильм «По следу огня» (16+) и «Вечная молодость» (16+), одну из главных ролей в которой исполнила пермская актриса Елизавета Мушегова.

В пресс-службе министерства культуры объяснили, что заявки на рибейт оценивали по установленным критериям, в их числе — вовлечение в работу над фильмом актеров и специалистов из Пермского края, наличие показов символики и узнаваемых объектов региона. Так, в съемках летом 2026 года участвовали 10 актеров из пермских театров и больше 500 пермяков в качестве массовки.

Информационный обзор редакции.