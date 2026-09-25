Стало известно, когда выйдет комедия про каникулы Бабы-Яги, которую снимали в Пермском крае

Третий фильм про приключения Бабы-Яги снимали летом 2026 года. Создатели обозначили проект как продолжение франшизы. В новой истории Баба-Яга приезжает в деревню на день рождения дочери Ивана Царевича и Марьи Искусницы, но семейный праздник превратился сказочные приключения.

Съемки фильма «Баба-Яга на каникулах» проходили в музее «Хохловка» и селе Шемети. К главной роли вернулась Людмила Артемьева. В новой фэнтези-комедии играли также Александр Ильин, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Никита Тарасов, Янина Студилина. Режиссером выступил Карен Захаров.

Кстати! В Пермской кинокомиссии рассказывали, что Пермский край чаще всего становится декорацией для семейных фильмов: интересными фактами со съемок делились в этой статье.

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