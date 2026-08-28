В Перми снимают детектив о загадочном убийстве директора клиники эстетической медицины

В Перми начались съемки нового фильма — детектива «Вечная молодость». В Пермской кинокомиссии рассказали, что над этим проектом работает продюсерский центр «ПРИОР Продакшн».
Главная героиня — директор клиники эстетической медицины Василиса Мирская, которая всю жизнь предлагала людям вечную молодость. Но в итоге она сама стала ее заложницей, оказавшись запертой в криокамере. Загадочное убийство расследуют Наталья Соколова и Григорий Петров, которых связывает не только служба, но и общее прошлое. По мере продвижения дела за внешним блеском бьюти-индустрии вскрываются темные тайны.
Главные роли в детективе исполняют Анастасия Салтыкова, Данила Якушев, Константин Соловьёв, Олег Масленников-Войтов, Елизавета Мушегова, Карина Бородина, Кристина Строителева, Надежда Рудакова. Режиссером-постановщиком «Вечной молодости» выступает («Тайны следствия», «Лихач»).
Информационный обзор редакции.16+
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