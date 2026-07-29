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Кино и сериалы

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Детективный триллер для телеканала НТВ начали снимать в Перми и крае

В Пермском крае в июле начались съемки нового сериала «Наследник», над которым работает «Студия РоЕл» по заказу телеканала НТВ. Режиссером-постановщиком детективного триллера выступает Степан Коршунов («Слуга государев», «Пуля», «Возмездие»).

Пермская кинокомиссия/Telegram
Пермская кинокомиссия/Telegram
Пермская кинокомиссия/Telegram
Пермская кинокомиссия/Telegram
Пермская кинокомиссия/Telegram

Главный герой сериала — майор полиции Максим Самойлов (Артем Крылов), сын теневого владельца города Колчедар Виктора Самойлова. Он приходит в сознание на месте убийства молодой женщины (Софья Володчинская) и становится главным подозреваемым, но ничего не помнит о случившемся. Чтобы найти настоящего убийцу, Максиму придется погрузиться в свое прошлое и понять, кем на самом деле он был до потери памяти.

В Пермской кинокомиссии рассказали, что в списке локаций для съемок «Наследника» — больше 20 мест в Перми и крае. В ролях второго плана и эпизодах снимаются местные жители, а еще к проекту привлекли актеров пермских театров.

Информационный обзор редакции. 16+

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