История художницы Жени Балдиной, откровения молодых мам и «Сказки дядюшки Гру»: названы фильмы специальной программы фестиваля «Флаэртиана»

Организаторы фестиваля рассказали, что кино, сделанное в Пермском крае — про разговор: с местом, с прошлым, с теми, кого уже нет, и с теми, кто еще придет. В специальную программу «Флаэртианы» войдут:

«Дом на горе» (12+) режиссера Натальи Калининой — история художницы Жени Балдиной, которая уезжает в деревню Чупино, чтобы начать новую жизнь, построить дом на горе и найти себя настоящую.

«Мамы впервые» (16+) Надежды Тимольяновой ищут себя в новом положении — материнстве. Героини фильма делятся своими личными историями и проблемами, с которыми им пришлось столкнуться в этот период.

«Нечужие» (18+), снятый Ниной Изотовой (номинантом премии «ТОП30. Самые знаменитые люди в Перми» — 2026) посвящен женщине, осужденной за убийство своего мужа при самообороне.

«Прошлое, настоящее – полетели!» (12+) Сергея Климова повествует о военном летчике, который возвращается в родной город, что построить новый планер, который поднимет в небо будущих летчиков, инженеров и конструкторов.

«Сказки дядюшки Гру» (18+) Семена Соснина и Константина Шитова посвящены пермскому композитору Валерию Грунеру. В фильме описан процесс создания одноименной книги, которую он задумал написать.

«Там, где звучит тишина» (16+) Ольги Старостиной — фильм о двух женщинах, чьи мужья помогали людям Донбасса в самых тяжелых прифронтовых районах, пока не погибли. Жены решили продолжить начатое дело.

Напомним, «Флаэртиана» пройдет в Перми с 25 сентября по 1 октября. В этом году фестиваль будет 26-м, на него приедут больше из разных уголков России и других стран. А в число номинантов международного конкурса войдет новый фильм Валерии Гай-Германики.

Информационный обзор редакции.