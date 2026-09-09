Фильм «Машенька» Валерии Гай-Германики вошел в число номинантов «Флаэртианы»

В конкурсную программу вошел новый фильм Валерии Гай-Германики «Машенька». Изначально кино должно было рассказать о работе волонтеров, но в процессе превратилось в историю любви продюсера Марии и бездомного Эдика, стерев грани между наблюдателем и героем.

Фестиваль «Флаэртиана» пройдет с 25 сентября по 1 октября. Организаторы рассказали, что в этом году в Пермь приедут более 60 режиссеров из разных уголков России и других стран. Среди них: Арман Голипур Даштаки из Ирана и Чжэн Суйсунем из Китая — авторы «Меня зовут Кобутар» (12+) и «Долгого пути домой» (12+). Вне конкурса покажут новые части цикла «Рожденных в СССР» (16+): их представит режиссер Сергей Мирошниченко.

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