Мамы, добрянские рокеры, Алевтина и поиски любви: молодые документалисты презентовали свои первые фильмы

В Перми 23 марта презентовали итоги работы кинолаборатории «Док-резиденция», которая проходила в течение 2024 года. На встрече присутствовали молодые авторы, их кураторы, глава города Эдуард Соснин, министр культуры Пермского края Алла Платонова.
В «Док-резиденции» участвовали 30 начинающих авторов, которые раньше не были связаны с документальным кино. Они учились полному циклу создания документального кино: от сценария до стадии постпродакшн. Кураторами начинающих специалистов стали мастера док-кино: российский драматург, киновед Всеволод Коршунов, документалисты Анна Артемьева и Артур Соколов, режиссеры монтажа Филипп Громов и Ольга Бадина, продюсер Владимир Соколов.
Результат кинолаборатории — пять историй о повседневной жизни Перми. Фильмы «Мама впервые» (16+) режиссера Надежды Тимольяновой, «Идеальные дни Алевтины» (12+) команды Ксении Мыльниковой, «Добрянский Лос-Анджелес» (16+) Марии Обориной, «Любовь с первого свайпа» (18+) Дарьи Лысаковой, «Мама» (18+) Елизаветы Бобылевой.
«Два года назад мы поняли: важно растить новых документалистов, чтобы они рассказывали истории про Пермский край и поднимали качество регионального кино. Мы начали искать новые талантливые кадры. Целый год ребята учились под руководством пермских и российских кураторов. Мы выпустили не только режиссеров, но и продюсеров, операторов, звукорежиссеров, монтажеров. Для многих участников презентованные работы стали первым шагом в документальном кино», — рассказала Ольга Аверкиева, куратор Док-Резиденции, председатель Пермского Союза кинематографистов.
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