Мамы, добрянские рокеры, Алевтина и поиски любви: молодые документалисты презентовали свои первые фильмы

В «Док-резиденции» участвовали 30 начинающих авторов, которые раньше не были связаны с документальным кино. Они учились полному циклу создания документального кино: от сценария до стадии постпродакшн. Кураторами начинающих специалистов стали мастера док-кино: российский драматург, киновед Всеволод Коршунов, документалисты Анна Артемьева и Артур Соколов, режиссеры монтажа Филипп Громов и Ольга Бадина, продюсер Владимир Соколов.

Результат кинолаборатории — пять историй о повседневной жизни Перми. Фильмы «Мама впервые» (16+) режиссера Надежды Тимольяновой, «Идеальные дни Алевтины» (12+) команды Ксении Мыльниковой, «Добрянский Лос-Анджелес» (16+) Марии Обориной, «Любовь с первого свайпа» (18+) Дарьи Лысаковой, «Мама» (18+) Елизаветы Бобылевой.