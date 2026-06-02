Названы победители фестиваля «Медвежонок» в 2026 году: награды получили 15 фильмов, мультфильмов и сериалов

В Перми завершился Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 4». На церемонии закрытия были названы имена победителей конкурсной программы: в этом году ее оценивали в нескольких номинациях члены детского и профессионального жюри.

Пресс-служба фестиваля «Медвежонок»
Напомним, все фильмы основного конкурса участвуют в фестивале в статусе премьер, а часть международных картин можно будет увидеть только на площадках «Медвежонка». Всего в афише было 38 фильмов и анимационных проектов.

Выбор детского жюри фестиваля «Медвежонок» в 2026 году

Основной конкурс

  • Лучший фильм: «Колючая и ушастый»
  • Лучший герой: Савелий в исполнении Ильи Кондратенко, «Лучшее лето в жизни»
  • Лучший художник: «Я — Франкельда»

Сериалы

  • Лучший сериал: «Малахит» 

Мультсериалы

  • Лучший мультсериал: «Пин код 2.0»

«Почти взрослые»

  • Лучший фильм: «Другой мир»
  • Лучший художник: «Красивые люди»
  • Лучший герой: Наташа в исполнении актрисы Али Майер, «Чужой звонок»
Выбор профессионального жюри фестиваля «Медвежонок» в 2026 году

Основной конкурс

  • Лучший режиссер: Ирен Иборра, «Волшебный мир Оливии (Olivia and the Invisible Earthquake)»
  • Лучший сценарий: «Я — Франкельда»
  • Приз жюри: «Лучшее лето в жизни»
  • Диплом жюри: «Космическая Машка»

«Почти взрослые»

  • Лучший режиссер: Симаб Гуль, «Школа призраков»
  • Лучший сценарий: «Девушка, которая украла время»

Специальный приз от детского жюри как «Самый душевный фильм» получил «Чужой звонок». Специальный приз от киностудии «Союзмультфильм» достался мультфильму «Горошек и компания».  «Блистай, маленький слоненок! / Twinkle Twinkle Little Elephant» был награжден спецпризом Okko «Самое обубаятельное кино». Фильм «Твое сердце будет разбито» завоевал приз зрительских симпатий.

