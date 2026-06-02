Названы победители фестиваля «Медвежонок» в 2026 году: награды получили 15 фильмов, мультфильмов и сериалов

В Перми завершился Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 4». На церемонии закрытия были названы имена победителей конкурсной программы: в этом году ее оценивали в нескольких номинациях члены детского и профессионального жюри.
Напомним, все фильмы основного конкурса участвуют в фестивале в статусе премьер, а часть международных картин можно будет увидеть только на площадках «Медвежонка». Всего в афише было 38 фильмов и анимационных проектов.
Выбор детского жюри фестиваля «Медвежонок» в 2026 году
Основной конкурс
- Лучший фильм: «Колючая и ушастый»
- Лучший герой: Савелий в исполнении Ильи Кондратенко, «Лучшее лето в жизни»
- Лучший художник: «Я — Франкельда»
Сериалы
- Лучший сериал: «Малахит»
Мультсериалы
- Лучший мультсериал: «Пин код 2.0»
«Почти взрослые»
- Лучший фильм: «Другой мир»
- Лучший художник: «Красивые люди»
- Лучший герой: Наташа в исполнении актрисы Али Майер, «Чужой звонок»
Выбор профессионального жюри фестиваля «Медвежонок» в 2026 году
Основной конкурс
- Лучший режиссер: Ирен Иборра, «Волшебный мир Оливии (Olivia and the Invisible Earthquake)»
- Лучший сценарий: «Я — Франкельда»
- Приз жюри: «Лучшее лето в жизни»
- Диплом жюри: «Космическая Машка»
«Почти взрослые»
- Лучший режиссер: Симаб Гуль, «Школа призраков»
- Лучший сценарий: «Девушка, которая украла время»
Специальный приз от детского жюри как «Самый душевный фильм» получил «Чужой звонок». Специальный приз от киностудии «Союзмультфильм» достался мультфильму «Горошек и компания». «Блистай, маленький слоненок! / Twinkle Twinkle Little Elephant» был награжден спецпризом Okko «Самое обубаятельное кино». Фильм «Твое сердце будет разбито» завоевал приз зрительских симпатий.
