Продюсер кинокомпании братьев Андреасян и титулованный режиссер из Китая: известно, кто будет в составе взрослого жюри «Медвежонка»

В 2026 году в составе профессионального жюри «Медвежонка»:

Анна Банщикова, заслуженная актриса театра и кино

Гевонд Андреасян, продюсер кинокомпании братьев Андреасян

Андрей Золотарев, сценарист, креативный продюсер «НМГ Студия»

Дмитрий Пачулия, генеральный продюсер компаний General Creation и Toomuch Production

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии Горького

Татевик Залинян, кастинг-директор кинокомпании «Среда», актерский агент

Давид Саакянц, художник, режиссер-мультипликатор, заслуженный деятель искусств Армении, руководитель мастерской-студии анимации им. Роберта Саакянца

Ду Лян, режиссер, продюсер , обладатель более 10 международных призов, в том числе Каннский фестиваль Франция, фестиваль Монреаль Канада , национальный премия за достижения в области кинематографа «золотой петух» Китай

Григорий Гладков, композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов и член союза кинематографистов России, лауреат премии ТЭФИ

В 2026 году в конкурсной программе «Медвежонка» четыре направления: основной конкурс, «Почти взрослые», «Мультсериалы» и «Сериалы». Но всего в фестивальной афише 38 работ.

Кстати! Уже известен состав детского жюри фестиваля: в него войдут девять юных пермяков, которые наряду со взрослыми экспертами будут смотреть конкурсные работы, оценивать их и выбирать лучшие. Впервые у него появился председатель, им станет актриса Карина Каграманян, исполнительница главной роли в сериале «Манюня», которая поможет ребятам оценивать конкурсные работы с профессиональной точки зрения.

