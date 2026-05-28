Продюсер кинокомпании братьев Андреасян и титулованный режиссер из Китая: известно, кто будет в составе взрослого жюри «Медвежонка»

Стал известен состав взрослого жюри Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». В него войдут режиссеры, актеры, продюсеры, сценаристы и представители других направлений киноиндустрии, которые будут оценивать конкурсную программу.

В 2026 году в составе профессионального жюри «Медвежонка»:

  • Анна Банщикова, заслуженная актриса театра и кино
  • Гевонд Андреасян, продюсер кинокомпании братьев Андреасян
  • Андрей Золотарев, сценарист, креативный продюсер «НМГ Студия»
  • Дмитрий Пачулия, генеральный продюсер компаний General Creation и Toomuch Production
  • Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии Горького
  • Татевик Залинян, кастинг-директор кинокомпании «Среда», актерский агент
  • Давид Саакянц, художник, режиссер-мультипликатор, заслуженный деятель искусств Армении, руководитель мастерской-студии анимации им. Роберта Саакянца
  • Ду Лян, режиссер, продюсер , обладатель более 10 международных призов, в том числе Каннский фестиваль Франция, фестиваль Монреаль Канада , национальный премия за достижения в области кинематографа «золотой петух» Китай
  • Григорий Гладков, композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов и член союза кинематографистов России, лауреат премии ТЭФИ

В 2026 году в конкурсной программе «Медвежонка» четыре направления: основной конкурс, «Почти взрослые», «Мультсериалы» и «Сериалы». Но всего в фестивальной афише 38 работ.

Кстати! Уже известен состав детского жюри фестиваля: в него войдут девять юных пермяков, которые наряду со взрослыми экспертами будут смотреть конкурсные работы, оценивать их и выбирать лучшие. Впервые у него появился председатель, им станет актриса Карина Каграманян, исполнительница главной роли в сериале «Манюня», которая поможет ребятам оценивать конкурсные работы с профессиональной точки зрения.

