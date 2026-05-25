Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Премьера «Робоняни» и «Распаковки», испанская «Зверолюция» и подростковые фильмы: публикуем программу фестиваля «Медвежонок»

Появилась программа Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня. В конкурсной и внеконкурсной афише — 38 фильмов и анимационных проектов из 14 стран: России, Польши, Бельгии, Швейцарии, Испании, Дании, Германии, Мексики, Китая, Франции, Нидерландов, Пакистана и ЮАР.

Кадр фильма «Робоняня»

В 2026 году фестиваль расширил жанровый диапазон: от классической анимации и подростковых приключений до авторского подросткового драмеди и полнометражных фильмов на социальные темы. В программе — большие российские премьеры, а также международные проекты, не выходивший в российский широкий прокат. По словам генерального продюсера фестиваля Алены Семериковой, в этом году у «Медвежонка» самая масштабная программа за всю его историю.

Программный директор фестиваля Егор Москвитин отметил, что в программе 2026 года три большие перемены. «Во-первых, показы нескольких иностранных лент станут в прямом смысле неповторимыми: у этих картин нет прокатчиков в России. Во-вторых, основной конкурс объединил мультфильмы и фильмы — и это позволяет нам переплести между собой их сюжеты и вернуть целостность детского восприятия кино. В-третьих, в основном конкурсе с этого года нет картин, которые бы уже выходили в прокат. Пермяки увидят либо мировые, либо российские, либо региональные премьеры. А значит, их ждет много открытий!», — поделился Егор Москвитин.

Кадр мультфильма «Девушка, которая украла время»

В программе кинофестиваля в 2026 году четыре направления: основной конкурс, «Почти взрослые», «Мультсериалы» и «Сериалы». Фестивальные показы пройдут в Перми в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «Аймолл Эспланада».

Основной конкурс

  •  «Распаковка» (6+)
  • «Шевели крыльями» (6+)
  • «Волшебный мир Оливии» (12+)
  • «Робоняня» (12+)
  • «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» (6+)
  • «Космическая Машка» (12+)
  • «Тролли возвращаются!» (6+)
  • «Папа, купи песика» (6+)
  • «Лучшее лето в жизни» (6+)
  • «Зверолюция» (6+)
  • «Колючая и ушастый» (0+)
  • «Я — Франкельда» (12+)
  • «Блистай, маленький слоненок!» (12+)

Сериалы

  • «Оливка, Игорек и Рекс» (6+)
  • «Одни дома» (12+)
  • «Любопытная Варвара» (2 сезон) (6+)
  • «Манюня: детство Ба» (2 сезон) (6+)
  • «Папины дочки. Новые» (5 сезон) (12+)
  • «Двойная жизнь Ми» (12+)
  •  «Малахит» (12+)

Мультсериалы

  • «Черный мотылек. Сила музыки» 6+
  • «Последний книжный магазин» (12+)
  • «ГОРОШЕК и КОМПАНИЯ» (6+)
  • «Герои Арктики» (6+)
  • «Пин Код 2.0» (6+)
  • «Технолайк» (6+)

Почти взрослые

  • «Школа призраков» (16+)
  • «Девушка, которая украла время» (16+)
  • «Другой мир» (18+)
  • «Чужой звонок» (16+)
  • «Красивые люди» (16+)
  • «Артефакты» (12+)

Также в рамках фестиваля «Медвежонок» пройдут специальные показы мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+), «Твое сердце будет разбито» (16+). В блок «Почти забыли» вошли: «Зверокрекеры» (6+), «Приключение царя» (6+), «Завтрак у папы» (12+), «Шахматист» (6+).

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: