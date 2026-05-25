Премьера «Робоняни» и «Распаковки», испанская «Зверолюция» и подростковые фильмы: публикуем программу фестиваля «Медвежонок»

В 2026 году фестиваль расширил жанровый диапазон: от классической анимации и подростковых приключений до авторского подросткового драмеди и полнометражных фильмов на социальные темы. В программе — большие российские премьеры, а также международные проекты, не выходивший в российский широкий прокат. По словам генерального продюсера фестиваля Алены Семериковой, в этом году у «Медвежонка» самая масштабная программа за всю его историю.

Программный директор фестиваля Егор Москвитин отметил, что в программе 2026 года три большие перемены. «Во-первых, показы нескольких иностранных лент станут в прямом смысле неповторимыми: у этих картин нет прокатчиков в России. Во-вторых, основной конкурс объединил мультфильмы и фильмы — и это позволяет нам переплести между собой их сюжеты и вернуть целостность детского восприятия кино. В-третьих, в основном конкурсе с этого года нет картин, которые бы уже выходили в прокат. Пермяки увидят либо мировые, либо российские, либо региональные премьеры. А значит, их ждет много открытий!», — поделился Егор Москвитин.