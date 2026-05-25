Премьера «Робоняни» и «Распаковки», испанская «Зверолюция» и подростковые фильмы: публикуем программу фестиваля «Медвежонок»

Появилась программа Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня. В конкурсной и внеконкурсной афише — 38 фильмов и анимационных проектов из 14 стран: России, Польши, Бельгии, Швейцарии, Испании, Дании, Германии, Мексики, Китая, Франции, Нидерландов, Пакистана и ЮАР.
В 2026 году фестиваль расширил жанровый диапазон: от классической анимации и подростковых приключений до авторского подросткового драмеди и полнометражных фильмов на социальные темы. В программе — большие российские премьеры, а также международные проекты, не выходивший в российский широкий прокат. По словам генерального продюсера фестиваля Алены Семериковой, в этом году у «Медвежонка» самая масштабная программа за всю его историю.
Программный директор фестиваля Егор Москвитин отметил, что в программе 2026 года три большие перемены. «Во-первых, показы нескольких иностранных лент станут в прямом смысле неповторимыми: у этих картин нет прокатчиков в России. Во-вторых, основной конкурс объединил мультфильмы и фильмы — и это позволяет нам переплести между собой их сюжеты и вернуть целостность детского восприятия кино. В-третьих, в основном конкурсе с этого года нет картин, которые бы уже выходили в прокат. Пермяки увидят либо мировые, либо российские, либо региональные премьеры. А значит, их ждет много открытий!», — поделился Егор Москвитин.
В программе кинофестиваля в 2026 году четыре направления: основной конкурс, «Почти взрослые», «Мультсериалы» и «Сериалы». Фестивальные показы пройдут в Перми в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «Аймолл Эспланада».
Основной конкурс
- «Распаковка» (6+)
- «Шевели крыльями» (6+)
- «Волшебный мир Оливии» (12+)
- «Робоняня» (12+)
- «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» (6+)
- «Космическая Машка» (12+)
- «Тролли возвращаются!» (6+)
- «Папа, купи песика» (6+)
- «Лучшее лето в жизни» (6+)
- «Зверолюция» (6+)
- «Колючая и ушастый» (0+)
- «Я — Франкельда» (12+)
- «Блистай, маленький слоненок!» (12+)
Сериалы
- «Оливка, Игорек и Рекс» (6+)
- «Одни дома» (12+)
- «Любопытная Варвара» (2 сезон) (6+)
- «Манюня: детство Ба» (2 сезон) (6+)
- «Папины дочки. Новые» (5 сезон) (12+)
- «Двойная жизнь Ми» (12+)
- «Малахит» (12+)
Мультсериалы
- «Черный мотылек. Сила музыки» 6+
- «Последний книжный магазин» (12+)
- «ГОРОШЕК и КОМПАНИЯ» (6+)
- «Герои Арктики» (6+)
- «Пин Код 2.0» (6+)
- «Технолайк» (6+)
Почти взрослые
- «Школа призраков» (16+)
- «Девушка, которая украла время» (16+)
- «Другой мир» (18+)
- «Чужой звонок» (16+)
- «Красивые люди» (16+)
- «Артефакты» (12+)
Также в рамках фестиваля «Медвежонок» пройдут специальные показы мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+), «Твое сердце будет разбито» (16+). В блок «Почти забыли» вошли: «Зверокрекеры» (6+), «Приключение царя» (6+), «Завтрак у папы» (12+), «Шахматист» (6+).
