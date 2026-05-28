Фестивальный городок «Медвежонка» начали строить на эспланаде

Официальное открытие фестивального городка на эспланаде пройдет 30 мая. Там будут выступать актеры Владимир Левченко, Карина Каграманян, Виолетта Антонова и певица Мария Янковская.

В фестивальном городке будут выступать пермские творческие коллективы, проходить показы мультфильмов, фильмов и спектаклей, проходить лекции и фан-встречи, а также работать несколько павильонов «Мульторий», «Вдохновляйся. Сбер», «Кинодом.ру».

Фестивальные показы будут проходить в кинотеатре в ТРЦ «iMALL Эспланада»: в программу вошли 38 фильмов и анимационных проектов, в их числе еще не вышедшие в прокат «Робоняня» и «Распаковка».

