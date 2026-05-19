На фестивале «Медвежонок» пройдет двухдневный кастинг для детей, мечтающих о кинокарьере

Фестивальная программа «Медвежонка» откроется 30 мая встречаем с представителями киноиндустрии. Основатель актерского агентства «Талантино» Татьяна Быстрицкая расскажет, как детям сделать первые шаги в профессии, а юные актеры Дмитрий Калихов, Сандра Вострецова и Савелий Кудряшов поделятся личным опытом съемок. В этот же день продюсер Елизавета Худякова и представители PR-агентства «Это мы» проведут открытую встречу о работе с камерой и созданию выразительного видеоконтента.

31 мая и 1 июня пройдет большой кастинг: агенты Amazingkids будут отбирать мальчиков и девочек в свою базу для будущих кинопроектов. Сначала участникам нужно будет представить устную визитку, те, кто попадет во второй тур, смогут записать профессиональную видеовизитку, которая станет частью актерского портфолио. Завершит серию событий актерский тренинг от актрис Любавы Долински и Любови Тихомировой, где дети смогут попробовать себя в практических упражнениях, которые используют профессиональные актеры на съемочной площадке.

Напомним, фестиваль «Медвежонок» пройдет с 30 мая по 1 июня. Уже утвержден состав детского жюри, впервые у него появится председатель, а в основную программу войдут новые полнометражные проекты, еще не вышедшие в прокат.

