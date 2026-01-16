Названа дата выхода сериала про мастера по маникюру, в котором сыграл пермский актер Алексей Корсуков

По сюжету, 50-летний мастер по росписи матрешек Семага (Александр Робак) открывает маникюрный кабинет после потери работы. Роль его напарника и друга-раздолбая Антоху играет Алексей Корсуков. В интервью редакции «Прм.Собака.ru» он рассказывал, что снимался в своих вещах — так как сценаристы и креативные продюсеры придумали для героя почти такой же образ.

В сериале также снимались Анастасия Панина, Игорь Хрипунов, Ангелина Пахомова, Анастасия Светлова, Дарья Пицик, Сергей Комаров, Вероника Журавлева, Борис Дейков.

Недавно мы рассказывали, что на КИОН готовятся показать детективный триллер «Резервация», в которой сыграл пермяк Артур Федынко.

