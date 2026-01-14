Известна дата выхода детективного триллера о резервации: одну из ролей исполнил пермский актер

Действие разворачивается в резервации — города, который теперь отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Когда главный герой Сергей (Денис Шведов) возвращается в то место, которое когда-то было домом, его ждет шок: нет связи и привычных правил, а любая попытка выйти за пределы этой зоны заканчивается смертью.

В касте сериала также Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер. Режиссером выступил Алексей Андрианов («София», «Столыпин»). Премьера «Резиденции» запланирована 1 февраля на платформе онлайн-кинотеатра КИОН.

