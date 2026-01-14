Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Известна дата выхода детективного триллера о резервации: одну из ролей исполнил пермский актер

Названа дата выхода сериала «Резервация» — это экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Как рассказали в пресс-службе МТС, одну из ролей в детективном триллере сыграл пермский актер Артур Федынко.

Кадр сериала «Резиденция»

Действие разворачивается в резервации — города, который теперь отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Когда главный герой Сергей (Денис Шведов) возвращается в то место, которое когда-то было домом, его ждет шок: нет связи и привычных правил, а любая попытка выйти за пределы этой зоны заканчивается смертью.

В касте сериала также Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер. Режиссером выступил Алексей Андрианов («София», «Столыпин»). Премьера «Резиденции» запланирована 1 февраля на платформе онлайн-кинотеатра КИОН.

Недавно мы рассказывали о том, что лидерами кинопроката в пермских кинотеатрах во время новогодних каникул стали мультфильмы.

