Пермский актер Алексей Корсуков сыграет в новом сериале про мастера по маникюру

В центре сюжета — 50-летний мастер по росписи матрешек Семага, который после потери работы открывает маникюрный кабинет. Его роль исполнит Александр Робак, а друга-раздолбая и напарника Антоху сыграет Алексей Корсуков. «Вчера был первый съемочный, я просто счастлив! Вот реально! Классная команда, сценаристы, режиссер, партнеры! Все по любви! Отдельное удовольствие видеть, как Саша Робак произносит мое имя», — поделился впечатлениями в своем телеграм-канале Алексей Корсуков.

Планируется, что в сериале будет 12 эпизодов. В касте «Мистера Ногтя» также заявлены Анастасия Панина, Игорь Хрипунов, Ангелина Пахомова, Анастасия Светлова, Дарья Пицик, Сергей Комаров, Вероника Журавлева, Борис Дейков. По данным телеграм-канала Russian Code, режиссером сериала выступит Константин Колесов («Жуки», «Развод»), сценаристами и креативными продюсерами — Роман Маслов, Иван Старостин и Александр Мамедов.

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