Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Появился трейлер нового сезона «Выживалити»: реалити-шоу снимали в Пермском крае

В начале 2026 года собираются выпустить третий сезон экстремального реалити-шоу «Выживалити: Миссия Альфа». Его съемки проходили на территории заброшенного пионерского лагеря в городе Чусовой в 2025 году.

Телеканал «Пятница»
Телеканал «Пятница»
Телеканал «Пятница»

Телеканал «Пятница» выпустил трейлер нового сезона. Судя по кадрам, в нем будут певцы Богдан Титомир и Влад Соколовский, шоумен Гоген Солнцев, актриса Амалия Мордовина, блогер Карина Нигай, телеведущий «Такси» Алексей Куличков, участницы шоу «Пацанки» Кира Медведева и «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова.

Ранее ведущий шоу Вадим Демчог признавался, что этот сезон самый ужасный, как для участников, так и для всей команды.

Ранее мы рассказывали о том, что в четвертом сезоне «Титанов» будет участвовать пермская регбистка Дарья Норицина.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: