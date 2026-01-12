Появился трейлер нового сезона «Выживалити»: реалити-шоу снимали в Пермском крае

Телеканал «Пятница» выпустил трейлер нового сезона. Судя по кадрам, в нем будут певцы Богдан Титомир и Влад Соколовский, шоумен Гоген Солнцев, актриса Амалия Мордовина, блогер Карина Нигай, телеведущий «Такси» Алексей Куличков, участницы шоу «Пацанки» Кира Медведева и «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова.

Ранее ведущий шоу Вадим Демчог признавался, что этот сезон самый ужасный, как для участников, так и для всей команды.