Появился трейлер нового сезона «Выживалити»: реалити-шоу снимали в Пермском крае

В начале 2026 года собираются выпустить третий сезон экстремального реалити-шоу «Выживалити: Миссия Альфа». Его съемки проходили на территории заброшенного пионерского лагеря в городе Чусовой в 2025 году.
Телеканал «Пятница» выпустил трейлер нового сезона. Судя по кадрам, в нем будут певцы Богдан Титомир и Влад Соколовский, шоумен Гоген Солнцев, актриса Амалия Мордовина, блогер Карина Нигай, телеведущий «Такси» Алексей Куличков, участницы шоу «Пацанки» Кира Медведева и «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова.
Ранее ведущий шоу Вадим Демчог признавался, что этот сезон самый ужасный, как для участников, так и для всей команды.
Ранее мы рассказывали о том, что в четвертом сезоне «Титанов» будет участвовать пермская регбистка Дарья Норицина.
