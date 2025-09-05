Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

«Это самый чудовищный сезон!»: в Пермском крае начались съемки реалити-шоу «Выживалити»

В Пермском крае начались съемки нового сезона реалити-шоу «Выживалити» (16+). Лагерь участников расположился на территории заброшенного пионерлагеря в городе Чусовой.  

Пресс-служба телеканала «Пятница»
Телеведущий шоу Вадим Демчог сказал, что это самый чудовищный сезон. «Он тяжелый не только для участников, но и для всей съемочной группы. Погодные условия и интенсивность, стресс, сон по 3-4 часа, как следствие эмоциональные срывы. Не уверен, что соглашусь на подобное еще раз», — цитирует его слова телеграм-канал «Пятницы».

Премьера нового сезона «Выживалити» запланирована на январь 2026 года. Отметим, что первые две части реалити-шоу снимались в Абхазии и в Карачаево-Черкесской Республике. Победителями и обладателями денежных призов предыдущих сезонов были танцор Антон Пануфник и актер Александр Головин.

Ранее мы рассказывали о том, что две пермские участницы Олимпийских игр будут бороться за 10 миллионов рублей в шоу «Титаны».

Информационный обзор редакции. 

