«Это самый чудовищный сезон!»: в Пермском крае начались съемки реалити-шоу «Выживалити»

Телеведущий шоу Вадим Демчог сказал, что это самый чудовищный сезон. «Он тяжелый не только для участников, но и для всей съемочной группы. Погодные условия и интенсивность, стресс, сон по 3-4 часа, как следствие эмоциональные срывы. Не уверен, что соглашусь на подобное еще раз», — цитирует его слова телеграм-канал «Пятницы».

Премьера нового сезона «Выживалити» запланирована на январь 2026 года. Отметим, что первые две части реалити-шоу снимались в Абхазии и в Карачаево-Черкесской Республике. Победителями и обладателями денежных призов предыдущих сезонов были танцор Антон Пануфник и актер Александр Головин.

