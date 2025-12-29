В четвертом сезоне «Титанов» будет участвовать пермская регбистка Дарья Норицина

В пресс-службе телеканала ТНТ рассказали, что сейчас снимают новый сезон экстремального шоу, он пройдет под знаком «Битвы сезонов». На арене встретятся сильнейшие и яркие участники прошлых лет: по 37 атлетов от каждого сезона. Пятикратная чемпионка Европы по регби-7, пятикратная чемпионка Европы по регби-7, многократная чемпионка России, обладатель кубка России Дарья Норицина участвовала в третьих «Титанах». «Между третьим и четвертым сезоном прошло очень мало времени. Поэтому я как будто не возвращаюсь, а продолжаю свое участие в проекте. Я счастлива и в предвкушении снова увидеть всех ребят. После «Титанов» моя жизнь не изменилась: по-прежнему тренируюсь, играю в регби, соревнуюсь, все та же Даша из Перми. Я благодарна проекту за то, что получила огромное количество единомышленников и просто прекрасных людей рядом», — поделилась спортсменка.

Дарья Норицина рассказала, что в новом сезоне «Титанов» намерена провести работу над ошибками, которые допустила в прошлом сезоне. «Здесь я постараюсь показать на что способна, потому что у меня есть послевкусие незавершенности, как будто я не показала всех своих возможностей, что я могу, и что такое регби. Поэтому сделаем работу над ошибками и с новыми силами — к новому сезону», — отметила девушка.

