«Я захотела — сделала»: пермский шеф-повар Сусанна Гукасян стала победительницей шоу «Битва шефов»

На презентации девушка представила свои знаменитые сырники из прикамского творога с черничным джемом, а еще рассказала о хобби — она кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу и мастер спорта по жиму штанги лежа. Пермячка попала в команду к Ренату Агзамову.

На первом этапе участники готовили чимичангу — буррито, обжаренный во фритюре. Блюдо Сусанны понравилось обоим шефам. Во втором туре команде Агзамова предстояло сделать классический французский рыбный матлот в вине: пермячка представила осетра в современной интерпретации, и несмотря на придирки шефу Константину Ивлеву понравилось то, что она приготовила. Третий этап был посвящен блюду из капусты. Сусанна Гукасян представила лазанью, в которой вместо листьев теста использовала бланшированную капусту. По итогам слепой дегустации ее блюдо выбрали лучшим.

Кстати! Шеф-повар Григорий Хорошавцев будет участвовать в новом кулинарном шоу «Русский шеф» и бороться за приз в пять миллионов рублей.

Информационный обзор редакции.