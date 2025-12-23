Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Герои
  • News
Герои

Поделиться:

«Я захотела — сделала»: пермский шеф-повар Сусанна Гукасян стала победительницей шоу «Битва шефов»

Пермский шеф-повар Сусанна Гукасян, известная по работе в ресторане Nolan, стала победительницей пятого сезона шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Девушка поделилась фотографией с шефами Константам Ивлевым и Ренатом Агзамовым, написав в социальных сетях «Я захотела — сделала».

Кадры из шоу «Битва шефов»
Кадры из шоу «Битва шефов»
Соцсети Сусанны Гукасян

На презентации девушка представила свои знаменитые сырники из прикамского творога с черничным джемом, а еще рассказала о хобби — она кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу и мастер спорта по жиму штанги лежа. Пермячка попала в команду к Ренату Агзамову.

На первом этапе участники готовили чимичангу — буррито, обжаренный во фритюре. Блюдо Сусанны понравилось обоим шефам. Во втором туре команде Агзамова предстояло сделать классический французский рыбный матлот в вине: пермячка представила осетра в современной интерпретации, и несмотря на придирки шефу Константину Ивлеву понравилось то, что она приготовила. Третий этап был посвящен блюду из капусты. Сусанна Гукасян представила лазанью, в которой вместо листьев теста использовала бланшированную капусту. По итогам слепой дегустации ее блюдо выбрали лучшим.

Кстати! Шеф-повар Григорий Хорошавцев будет участвовать в новом кулинарном шоу «Русский шеф» и бороться за приз в пять миллионов рублей.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: