Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Известно, когда собираются выпустить новый сериал от создателей «Реальных пацанов»: главную роль в нем исполнит Илья Соболев

В январе, сразу после новогодних каникул, на телеканале СТС готовятся выпустить премьеру — новый комедийный сериал «Вечерняя школа». Над ним работает пермская команда, создавшая «Реальных пацанов»: сценаристы Владимир Морозов, Егор Костыченко и Александр Синегузов, режиссер Жанна Кадникова.

Russian Code/Telegram

Главную роль в сериале сыграл Илья Соболев. Он — сотрудник ППС, которому нужно закончить среднее образование и получить аттестат, чтобы не вылететь с работы. В новом месте собирается компания одноклассников разных возрастов и не менее веселые преподаватели. В роли завуча — Дмитрий Соколов, классного руководителя — руссички — Диана Курбанова, англичанки — Ася Резник. В сериале также сыграют Наталья Борисова, Ксения Корнева, Наталья Гаранина, Сержан Аманов, Кирилл Матюк, Екатерина Новикова, Илья Макаров, Радислав Куцов, Григорий Дудник, Марина Богатова и другие.

«Нам хотелось показать людей разных возрастов и профессий, но всем понятных и близких. А что еще может объединить такие непохожие характеры, образы и поколения юмора? Конечно же, вечерняя школа», — поделилась режиссер Жанна Кадникова.

Кстати! Совсем недавно на экраны вышла комедия «Невероятные приключения Шурика»: мы поговорили с Мариной Федункив, Владимиром Селивановым и Игорем Ознобихиным о фильме, советском кино и планах на 2026 год.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: