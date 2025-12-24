Известно, когда собираются выпустить новый сериал от создателей «Реальных пацанов»: главную роль в нем исполнит Илья Соболев

Главную роль в сериале сыграл Илья Соболев. Он — сотрудник ППС, которому нужно закончить среднее образование и получить аттестат, чтобы не вылететь с работы. В новом месте собирается компания одноклассников разных возрастов и не менее веселые преподаватели. В роли завуча — Дмитрий Соколов, классного руководителя — руссички — Диана Курбанова, англичанки — Ася Резник. В сериале также сыграют Наталья Борисова, Ксения Корнева, Наталья Гаранина, Сержан Аманов, Кирилл Матюк, Екатерина Новикова, Илья Макаров, Радислав Куцов, Григорий Дудник, Марина Богатова и другие.

«Нам хотелось показать людей разных возрастов и профессий, но всем понятных и близких. А что еще может объединить такие непохожие характеры, образы и поколения юмора? Конечно же, вечерняя школа», — поделилась режиссер Жанна Кадникова.

Кстати! Совсем недавно на экраны вышла комедия «Невероятные приключения Шурика»: мы поговорили с Мариной Федункив, Владимиром Селивановым и Игорем Ознобихиным о фильме, советском кино и планах на 2026 год.

Информационный обзор редакции. 16+