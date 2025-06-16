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Сценаристы «Реальных пацанов» отправили Илью Соболева учиться в вечернюю школу

Создатели «Реальных пацанов» (16+) начали съемки нового комедийного сериала. Он будет называться «Вечерняя школа», рассказали о проекте в телеграм-канале «Новости кинопроизводства».

Russian Code/Telegram
Новости кинопроизводства/Telegram
Новости кинопроизводства/Telegram
Новости кинопроизводства/Telegram

В центре сюжета сотрудник ППС, который приходит учиться в вечернюю школу — ему нужно закончить среднее образование и получить аттестат, чтобы не вылететь с работы. В новом месте собирается компания одноклассников разных возрастов и не менее веселые преподаватели. Сценаристами нового сериала выступили пермяки — Владимир Морозов, Егор Костыченко и Александр Синегузов. Режиссером стала Жанна Кадникова.

В касте заявлены Илья Соболев, Дмитрий Соколов, Анастасия Резник, Динара Курбанова, Наталья Борисова, Ксения Корнева, Наталья Гаранина, Сержан Аманов, Кирилл Матюк, Екатерина Новикова, Илья Макаров, Радислав Куцов, Григорий Дудник, Марина Богатова и другие.

Недавно мы рассказывали о том, когда выходит в прокат последний фильм об Иване Семенове: его снимали в Пермском крае.

Информационный обзор редакции. 16+

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