«Музей кино в Губахе» собираются открыть 20 ноября

Музей кино в Пермском крае собираются открыть 20 ноября. В пресс-службе министерства туризма рассказали, что экспозиция будет работать на площадке визит-центра «Губаха».
В выставочном пространстве представят собранные артефакты из кино: костюмы, фрагменты декораций, редкие фотографии со съемочных площадок, а также воспоминания губахинцев, которые стали частью кинопроцесса.
Отметим, что в Губахинском округе частично или полностью снимались 17 картин, среди них: «Географ глобус пропил» (2012), «Время первых» (2016), «Сердце Пармы» (2020), «Последний богатырь: корень зла» (2020), «Чук и Гек» (2021) и «Одна» (2020).
Недавно мы рассказывали о том, что рибейт за съемки в Пермском крае получат в этом году создатели двух кинопроектов.
Информационный обзор редакции. 6+
Комментарии (0)