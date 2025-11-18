«Музей кино в Губахе» собираются открыть 20 ноября

В выставочном пространстве представят собранные артефакты из кино: костюмы, фрагменты декораций, редкие фотографии со съемочных площадок, а также воспоминания губахинцев, которые стали частью кинопроцесса.

Отметим, что в Губахинском округе частично или полностью снимались 17 картин, среди них: «Географ глобус пропил» (2012), «Время первых» (2016), «Сердце Пармы» (2020), «Последний богатырь: корень зла» (2020), «Чук и Гек» (2021) и «Одна» (2020).

Недавно мы рассказывали о том, что рибейт за съемки в Пермском крае получат в этом году создатели двух кинопроектов.

