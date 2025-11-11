Рибейт за съемки в Пермском крае получат создатели двух кинопроектов

«СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ», снимавшая многосерийный фильм «Попадос» (16+) о трех подростках, решивших заработать и попавших в неприятности, получит рибейт в 7,6 млн рублей. Съемки сериала проходили в августе и сентябре 2024 года, большая часть локаций была найдена в городе Добрянка, местами съемок также стали Краснокамск и парк культуры и отдыха «Счастье есть». Режиссером «Попадоса» стал пермяк Александр Собичевский, в касте Макар Хлебников, Тимофей Трибунцев, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Лиза Ищенко и другие. Релиз сериала запланирован на 2026 год.

«Проспект Мира» снимал в Пермском крае заключительную часть трилогии про Ивана Семенова, которая вышла в прокат в августе 2025 года. По программе рибейта кинокомпания получит 21,2 млн рублей. Съемки фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+) проходили в феврале 2025 года на горнолыжных комплексах «Жебреи» и «Гора», в школе «Энергополис», студии РБК и центре «Мой бизнес», а также на территории Краснокамского РМЗ.

