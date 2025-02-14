В Пермском крае откроется Музей кино

Экспозицию музея составят костюмы, фрагменты декораций, редкие фотографии со съемочных площадок и воспоминания участников съемок.

За последние годы в Губахе было частично или полностью снято 17 кинолент, среди которых «Географ глобус пропил» (2012), «Время первых» (2016), «Сердце Пармы» (2020), «Последний богатырь: корень зла» (2020), «Чук и Гек» (2021) и «Одна» (2020).

Недавно мы рассказывали, какие фильмы и сериалы, связанные с Пермью — живописными съемками или талантливыми актерами — должны выйти в 2025 году.

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