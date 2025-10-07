Завершаются съемки документального фильма о переезде Пермской галереи

Картина называется «Переезд». Над ней работают режиссеры Анастасия Кузякова и Борис Караджев вместе с продюсером Ольгой Аверкиевой и оператором Семеном Сосниным. Съемочная команда наблюдает за всеми этапами: от демонтажа экспозиций до открытия нового здания.

Документальный фильм посвящен не только музейному фонду и коллекциям Пермской галереи, но и людям, которые сохраняют культурное наследие для будущего. «Совсем скоро для нас начинается новая история: галерея переезжает в современное здание на территорию бывшего завода. Оно тоже стоит у воды, словно продолжая диалог с Камой. Его архитектура вписана в городской ландшафт, а материалы, из которых оно создано, связаны с самой Пермью. Этот переезд — не просто смена адреса, а символ того, как наш музей, сохраняя традиции, открывает новые горизонты», — рассказала режиссер Ольга Аверкиева.

