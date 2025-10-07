Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Завершаются съемки документального фильма о переезде Пермской галереи

В Перми завершаются съемки документального фильма, который посвящен переезду Пермской галереи в новое здание на улице Советская на территорию Завода Шпагина.

Пермь как фильм/ВКонтакте

Картина называется «Переезд». Над ней работают режиссеры Анастасия Кузякова и Борис Караджев вместе с продюсером Ольгой Аверкиевой и оператором Семеном Сосниным. Съемочная команда наблюдает за всеми этапами: от демонтажа экспозиций до открытия нового здания. 

Документальный фильм посвящен не только музейному фонду и коллекциям Пермской галереи, но и людям, которые сохраняют культурное наследие для будущего. «Совсем скоро для нас начинается новая история: галерея переезжает в современное здание на территорию бывшего завода. Оно тоже стоит у воды, словно продолжая диалог с Камой. Его архитектура вписана в городской ландшафт, а материалы, из которых оно создано, связаны с самой Пермью. Этот переезд — не просто смена адреса, а символ того, как наш музей, сохраняя традиции, открывает новые горизонты», — рассказала режиссер Ольга Аверкиева.

Недавно мы рассказывали о награде пермского документального фильма «Нечужие» в рамках кинофестиваля «Докер».

Информационный обзор редакции. 16+

