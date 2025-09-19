Документальный фильм о жизни осужденных за убийство мужей женщинах получил награду кинофестиваля «Докер»

Документальный фильм «Нечужие» (18+), рассказывающий о жизни осужденных за убийство мужей женщинах, получил награду Международного кинофестиваля «Докер». Режиссер картины — начальник пресс-службы пермского ГУФСИН Нина Изотова.
Фильм «Нечужие» частично снимали в колониях Пермского края. Он посвящен женщинам, которые пытаются начать жизнь с чистого листа, после того как, стали жертвами домашнего насилия и оказались в тюрьме за убийство мужей. Работа Нину Изотовой получила особое упоминание жюри в номинации Doker Shorts, как «кино дающее надежду на новую жизнь».
«Для каждого освободившегося человека очень важны поддержка родных и близких. Общество достаточно агрессивно на них реагирует, трудоустроиться им практически невозможно, жилье найти тоже, нет никакой поддержки, сам процесс адаптации в обществе является очень сложным и не каждый может с ним справиться», — поделилась Нина Изотова.
Премьера фильма «Нечужие» в Перми запланирована осенью 2025 года. Производством занимался Продюсерский центр «Капризка» при поддержке Союза Кинематографистов, Фонда поддержки регионального кинематографа и Пермской кинокомиссии.
Недавно мы рассказывали о том, какие фильмы получили призы фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» — 2025.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)