Публикуем кадры со съемок доккино о переезде Пермской художественной галереи

Фильм так и будет называться — «Переезд» (16+). Как рассказали кинематографисты, съемочная команда наблюдает за всеми этапами: от демонтажа экспозиций до открытия нового здания. Документалисты планируют показать не только техническую сторону переезда, но и истории людей, помогающих сохранить и переместить наследие.

«Этот переезд важен не только для Перми — впервые в России для художественной галереи такого масштаба строится отдельное здание, спроектированное специально под ее коллекции», — рассказали авторы документального кино.

Недавно мы рассказывали об окончании съемок документального фильма «Нечужие»: он о сужденных за убийство мужей женщинах.

Информационный обзор редакции.