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Публикуем кадры со съемок доккино о переезде Пермской художественной галереи

Появились кадры со съемок фильма о переезде Пермской художественной галереи. Над документальным кино работают режиссеры Анастасия Кузякова и Борис Караджев вместе с продюсером Ольгой Аверкиевой и оператором Семеном Сосниным.

Пермь как фильм/ВКонтакте
Пермь как фильм/ВКонтакте
Пермь как фильм/ВКонтакте
Пермь как фильм/ВКонтакте
Пермь как фильм/ВКонтакте

Фильм так и будет называться — «Переезд» (16+). Как рассказали кинематографисты, съемочная команда наблюдает за всеми этапами: от демонтажа экспозиций до открытия нового здания. Документалисты планируют показать не только техническую сторону переезда, но и истории людей, помогающих сохранить и переместить наследие.

«Этот переезд важен не только для Перми — впервые в России для художественной галереи такого масштаба строится отдельное здание, спроектированное специально под ее коллекции», — рассказали авторы документального кино.

Недавно мы рассказывали об окончании съемок документального фильма «Нечужие»: он о сужденных за убийство мужей женщинах.

Информационный обзор редакции.

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