В новом сезоне шоу «Титаны» Пермь представляет еще один участник: это пауэрлифтер Арсен Рангулов

В пресс-службе телеканала ТНТ рассказали, что Арсен Рангулов занимается кроссфитом и пауэрлифтингом, он участник «Гонки героев», «Арена героев», Redbull 400, чемпион гонки ГТО «Путь победы», мастер спорта по становой тяге, серебряный призер чемпионата мира (IPL, становая тяга) чемпионата Европы (WRPF, жим лежа). На шоу «Титаны» Арсен Рангулов выступает под номером 72.

Арсен Рангулов сейчас живет в Москве, но родился и учился он в Перми. «Я родом из Кировского района. Закамск — самый спортивный сильный район, — поделился спортсмен. — Пермь — мой родной город, у меня там семья, мама, сестра, это мои родные пенаты. Там все мои друзья, школа, университет, первые мои тренеры, мои жизненные победы, это все связано с Пермью».

Пермский пауэрлифтер расценивает для себя участие в шоу, скорее, как приключение, а также отмечает, что благодаря проекту у него появились новые друзья и знакомые. «Первый день, конечно, запомнился знакомствами и выходом на арену. Сначала ты удивляешься всем этим именитым спортсменам, олимпийцам, которых ты видел только по телевизору, восхищался, за кого-то болел, следил. А тут они стоят перед тобой, и это крутые ощущения», — рассказал Арсен Рангулов.

