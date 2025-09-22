Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Пермяк Владимир Никитин побил рекорд России по бегу

Пермский спортсмен Владимир Никитин установил новый рекорд России на Московском марафоне. Событие проходило в столице 20-21 сентября.

Владимир Никитин стал лучшим в забеге на 10 км. Пермский бегун преодолел дистанцию за 27 мин. 40 сек., опередив на 3 секунды кенийского спортсмена Чарльза Ротича.

По данным пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пермского края, результат Владимира Никитина стал рекордом соревнований и высшим достижением России на 10 км. Теперь новый рекорд Владимира Никитина должны ратифицировать.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Никитин стал 31-кратным чемпионом России по легкой атлетике.

Информационный обзор редакции.

