Две пермские участницы Олимпийских игр будут бороться за 10 миллионов рублей в шоу «Титаны»

Пермские спортсменки вошли в список из более сотни атлетов, который был сформирован искусственным интеллектом. В третьем сезоне их ждет новое пространство для испытаний, в том числе уникальная конструкция с водой, аналогов которой еще не было в истории шоу.

Дарья Муллакаева — действующая спортсменка сборной России по плаванию. Она призналась, что ни разу не участвовала в подобных шоу, поэтому оно стало определенным вызовом для нее самой. «Когда я зашла на арену, очень сильно переживала. Так как для меня это было впервые. Я увидела огромное количество людей, начала со всеми здороваться, при этом я даже не помню, что я говорила, настолько я была переполнена эмоциями, чувствами, переживаниями, возможно даже страхами. Но это было очень круто! Это был невероятный опыт для меня, за который я очень благодарна», — поделилась Дарья Муллакаева.

Дарья Норицина — многократная чемпионка России по регби — называет участие в шоу испытанием сил, вызовом себе и приключением. «Когда я первый раз ступила на арену, испытала сумасшедший спектр эмоций: во-первых, от масштаба проекта, во-вторых от тех людей, которых я там увидела. Это люди, которыми я болела, грезила, и за которыми я слежу по сей день. Это олимпийские чемпионы, кумиры молодежи, это знаменитые, именитые личности. Я понимала, что нахожусь среди них, что мне предстоит бороться с очень известными и очень сильными людьми, вне зависимости от того, мужчины это или женщины. И страх, и интерес, все смешалось внутри меня. Но не было ни на минуту сомнения, что я нахожусь не на своем месте», — отметила Дарья Норицина.

