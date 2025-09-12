Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Изменился фильм открытия «ЛАМПЫ»: рассказываем, с какой картины начнется фестиваль импакт-кино в Перми

Изменился фильм, который откроет фестиваль «ЛАМПА» в Перми в 2025 году. XII Международный фестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы стартует 12 сентября.

Кадр фильма «Особенности национальной больницы»

12 сентября на церемонии открытия фестиваля планируют показать картину «Особенности национальной больницы» (18+) по сценарию Александра Рогожкина. В центре сюжета комедии-драмы — молодой немец Вернер Мюллер, который становится волонтером в неврологическом отделении петербургской больницы, и сталкивается с местной медициной до абсурдных ситуаций. Случившееся переворачивает его представление о жизни и русском характере.

В пресс-службе «ЛАМПЫ» отметили, что это настоящая удача, так как картину стремились показать в рамках фестиваля второй год подряд. Одну из ролей в ней исполняет актриса Ольга Смирнова, которая будет членом жюри в номинации «Импакт-кино полного метра».

В кинопрограмму фестиваля «ЛАМПА» в этом году войдут более 60 эксклюзивных короткометражных фильмов для взрослых и детей. Работы конкурсного кино представят режиссеру из восьми стран: Великобритании, Индии, Турции, Белоруссии, Узбекистана и др. В этом году в программе фестиваля также показы фильма «Между нами химия» (18+) с Сашей Бортич, лекция от блогеров Елена Самчук и Максима Логинова, мультфильмы для взрослых — подробнее рассказывали здесь.

Недавно мы писали о том, что в рамках фестиваля «День кино» прошел Пермский кинофорум, теперь его собираются провести и в 2026 году.

Информационный обзор редакции. 6+

