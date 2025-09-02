Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Пермский кинофорум собираются провести в 2026 году

Пермский кинофорум собираются устроить и в 2026 году. Он состоялся впервые в рамках фестиваля «День кино», который проходил с 23 по 27 августа и включал бесплатные кинопоказы, лекции от местных и иногородних спикеров, мастер-классы для детей и взрослых.

Организаторы фестиваля «День кино»
Организаторы фестиваля «День кино»
Организаторы фестиваля «День кино»
Организаторы фестиваля «День кино»
Организаторы фестиваля «День кино»

За пять дней фестиваль «День кино» в Перми посетили более 2700 гостей. Самым массовым мероприятием стали показы мультфильмов кинокомпании «Снега» и студии «Пчела». В этом году особая программа была посвящена Пермской анимации, так как она празднует 60-летие со дня создания первого пермского мультипликационного фильма на студии «Пермьтелефильм». На лекции про пермскую анимацию приехали создатели мультфильмов, а также «мишка-киноактер» — кукла из картины «В старом сундуке», созданной «Пермьтелефильмом» в 1990 году.

Первый Пермский кинофорум собрал гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Эксперты киноотрасли обсудили, как развивать документальное и игровое кино в Пермском крае, нужны ли новые программы обучения для будущих киношников, как находить партнеров для кинопроизводства в Прикамье. Модератором нескольких дискуссий стал Дмитрий Якунин, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт».

Организаторы фестиваля «День кино»
Организаторы фестиваля «День кино»
Организаторы фестиваля «День кино»
Организаторы фестиваля «День кино»
Организаторы фестиваля «День кино»

«Кинофорум показал, что у нас большое и увлеченное сообщество кинематографистов абсолютно разных специальностей. Все, кто пришел, отметили своевременность и важность нашей встречи. В рамках дискуссий мы явно нащупали точки роста! Эксперты единогласно согласились с тем, что необходимо развивать образовательные форматы. Надеюсь, у нас получится сделать Пермский кинофорум ежегодным, и уже в 2026 году мы будем не только обсуждать местное кино, но и показывать его!», — отметила Ольга Аверкиева, председатель Пермского Союза кинематографистов, организатор фестиваля «День кино» и Пермского кинофорума.

Финальной точкой фестиваля стал аудиовизуальный перформанс «Лето на память» — его любительские кинокадры 70−80 годов XX века под музыкальные композиции проекта О.Р.З.А и авторские тексты Ивана Козлова о Перми.

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль «ПРОСВЕТ» в 2025 году стал самым массовым за свою четырехлетнюю историю.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: