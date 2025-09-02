Пермский кинофорум собираются провести в 2026 году

Пермский кинофорум собираются устроить и в 2026 году. Он состоялся впервые в рамках фестиваля «День кино», который проходил с 23 по 27 августа и включал бесплатные кинопоказы, лекции от местных и иногородних спикеров, мастер-классы для детей и взрослых.
За пять дней фестиваль «День кино» в Перми посетили более 2700 гостей. Самым массовым мероприятием стали показы мультфильмов кинокомпании «Снега» и студии «Пчела». В этом году особая программа была посвящена Пермской анимации, так как она празднует 60-летие со дня создания первого пермского мультипликационного фильма на студии «Пермьтелефильм». На лекции про пермскую анимацию приехали создатели мультфильмов, а также «мишка-киноактер» — кукла из картины «В старом сундуке», созданной «Пермьтелефильмом» в 1990 году.
Первый Пермский кинофорум собрал гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Эксперты киноотрасли обсудили, как развивать документальное и игровое кино в Пермском крае, нужны ли новые программы обучения для будущих киношников, как находить партнеров для кинопроизводства в Прикамье. Модератором нескольких дискуссий стал Дмитрий Якунин, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт».
«Кинофорум показал, что у нас большое и увлеченное сообщество кинематографистов абсолютно разных специальностей. Все, кто пришел, отметили своевременность и важность нашей встречи. В рамках дискуссий мы явно нащупали точки роста! Эксперты единогласно согласились с тем, что необходимо развивать образовательные форматы. Надеюсь, у нас получится сделать Пермский кинофорум ежегодным, и уже в 2026 году мы будем не только обсуждать местное кино, но и показывать его!», — отметила Ольга Аверкиева, председатель Пермского Союза кинематографистов, организатор фестиваля «День кино» и Пермского кинофорума.
Финальной точкой фестиваля стал аудиовизуальный перформанс «Лето на память» — его любительские кинокадры 70−80 годов XX века под музыкальные композиции проекта О.Р.З.А и авторские тексты Ивана Козлова о Перми.
