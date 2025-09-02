Пермский кинофорум собираются провести в 2026 году

За пять дней фестиваль «День кино» в Перми посетили более 2700 гостей. Самым массовым мероприятием стали показы мультфильмов кинокомпании «Снега» и студии «Пчела». В этом году особая программа была посвящена Пермской анимации, так как она празднует 60-летие со дня создания первого пермского мультипликационного фильма на студии «Пермьтелефильм». На лекции про пермскую анимацию приехали создатели мультфильмов, а также «мишка-киноактер» — кукла из картины «В старом сундуке», созданной «Пермьтелефильмом» в 1990 году.

Первый Пермский кинофорум собрал гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Эксперты киноотрасли обсудили, как развивать документальное и игровое кино в Пермском крае, нужны ли новые программы обучения для будущих киношников, как находить партнеров для кинопроизводства в Прикамье. Модератором нескольких дискуссий стал Дмитрий Якунин, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт».