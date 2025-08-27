«Между нами химия», блогер Елена Самчук, мультфильмы для взрослых: появилась полная программа фестиваля «ЛАМПА»

Сразу несколько показов на фестивале будет посвящено молодежной теме. «ЛАМПУ» откроет премьера — фильм «Классная» (12+). Это трогательная история о подростках и их школьной учительницы белорусского режиссера Кирилла Халецкого. Вне конкурса представят игровой фильм режиссера Ивана Соснина «Легенды наших предков» (12+). Также планируется спецпоказ последнего фильма про школьного хулигана — «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+) продюсера Антона Богданова. /ССЫЛКА

Кинопрограмма «ЛАМПЫ» в 2025 году пополнится импакт-сериалами (внеконкурсный показ «Между нами химия» (18+) с Сашей Бортич) и полнометражными игровыми фильмами (спецпоказ «Мужу привет» (12+) с Юлией Пересильд, фестивальные показы «Тут все свои» (12+) с Борисом Щербаковым и «Точка опоры» (16+) с Евгенией Симоновой).

Для юных зрителей подготовят спецпоказы от компании «Союзмультфильм» и добрую конкурсную анимацию «о самом важном». А взрослые проникнутся ностальгией на фестивальном показе «все мы родом из детства», узнают о нелегком пути беженцев в специальном показе от ООН «дорога к дому», зарядятся энергией любви в кинопрограмме «время жить!», и даже посмотрят мультфильмы для взрослых. Впервые покажут супер-короткий метр (ролики до 90 секунд) в формате VK клипов на большом экране. Еще один эксклюзив — покажут презентацию сценария, который был создан по идее ролика «Последний автобус», победившего на конкурсе VK клипов «ЛАМПЫ» в 2024 году.