«Между нами химия», блогер Елена Самчук, мультфильмы для взрослых: появилась полная программа фестиваля «ЛАМПА»

Появилась полная программа XII Международного фестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» (6+). Показы пройдут с 12 по 14 сентября в Синема 5, ТРЦ «iMALL Эспланада».
В кинопрограмму фестиваля «ЛАМПА» войдут более 60 эксклюзивных короткометражных фильмов для взрослых и детей. Работы конкурсного кино представят режиссеру из восьми стран: Великобритании, Индии, Турции, Белоруссии, Узбекистана и др.
В этом году фестиваль «ЛАМПА» намерен сделать упор на юношеское и молодежное импакт-кино. Это связано со статусом Перми как молодежной столицы — 2025. Слоганом этого года станет «ЛАМПА — энергия любви»: он будет представлен в тематике и стилистике всего фестиваля. «Так сложилось, что кинофестиваль «"ЛАМПА" всегда был площадкой молодых авторов. Короткий метр — это жанр дебютантов или осознанный выбор молодых режиссеров, способных за 20 минут "упаковать" актуальные смыслы языком кино. У талантливых подростков и молодежи должна быть своя площадка для творческого самовыражения в кинематографии. Пусть ею станет "ЛАМПА"», — прокомментировала Ольга Зубкова, президент кинофестиваля.
Сразу несколько показов на фестивале будет посвящено молодежной теме. «ЛАМПУ» откроет премьера — фильм «Классная» (12+). Это трогательная история о подростках и их школьной учительницы белорусского режиссера Кирилла Халецкого. Вне конкурса представят игровой фильм режиссера Ивана Соснина «Легенды наших предков» (12+). Также планируется спецпоказ последнего фильма про школьного хулигана — «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+) продюсера Антона Богданова. /ССЫЛКА
Кинопрограмма «ЛАМПЫ» в 2025 году пополнится импакт-сериалами (внеконкурсный показ «Между нами химия» (18+) с Сашей Бортич) и полнометражными игровыми фильмами (спецпоказ «Мужу привет» (12+) с Юлией Пересильд, фестивальные показы «Тут все свои» (12+) с Борисом Щербаковым и «Точка опоры» (16+) с Евгенией Симоновой).
Для юных зрителей подготовят спецпоказы от компании «Союзмультфильм» и добрую конкурсную анимацию «о самом важном». А взрослые проникнутся ностальгией на фестивальном показе «все мы родом из детства», узнают о нелегком пути беженцев в специальном показе от ООН «дорога к дому», зарядятся энергией любви в кинопрограмме «время жить!», и даже посмотрят мультфильмы для взрослых. Впервые покажут супер-короткий метр (ролики до 90 секунд) в формате VK клипов на большом экране. Еще один эксклюзив — покажут презентацию сценария, который был создан по идее ролика «Последний автобус», победившего на конкурсе VK клипов «ЛАМПЫ» в 2024 году.
В рамках деловой программы планируются лекции с народными блогерами: Елена Самчук и Максим Логинов обсудят, сможет ли инфлюенсер стать сценаристом и режиссером успешного фильма. В рамках дискуссионной площадки четыре федеральных канала с благотворительной повесткой и платформы с импакт-контентом расскажут, как встроить благотворительную и социальную повестку в сетку показов так, чтобы рейтинг передач не падал. На площадке «Инклюзия в кино» известные режиссеры и представители НКО собираются обсуждать, как снять кино с участием интегрированного сообщества, чтобы зритель поверил, впечатлился и понял, что это про каждого из нас.
Для детей и подростков в рамках фестивальной программы сформируют уникальный «Детский-молодежный трек»: специальные показы в «Особом фокусе», паблик-токи, дискуссии. Пройдет очередной этап Всероссийской акции «Дни доброго кино», приуроченной к началу нового учебного года. Также планируется ламповая игра «Что? Добро! Где? В кино!» (12+), ведущим которой станет актер и музыкант Александр Смирнов, и ламповая кинокухня, на которой вместе с создателями «Цеха» представят рецепты вкусного кино блогер Елена Самчук, сценарист Мария Маслова и актриса Марина Ворожищева.
