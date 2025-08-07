Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

На презентацию нового фильма про Ивана Семенов приедет Леон Кемстач

В Перми планируют устроить специальный показ фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй». Картину полностью снимали в Пермском крае в феврале 2025 года, среди мест съемок были — горнолыжные курорты «Жебреи» и «Гора», территория Краснокамского завода, школа «Энергополис».

Пресс-служба кинокомпании «Проспект Мира»
В Пермской синематеке рассказали, что на специальный показ 14 августа собираются приехать исполнители главных ролей — Ивана Семенова и Танечки — Роман Погорелов и Софья Грузенко. Фильм лично представят генеральный продюсер картины Антон Богданов и Леон Кемстач, сыгравший одну из ключевых ролей в третьей части.

Главные роли исполнили также Мария Шукшина, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, Анна Котова. Режиссером фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй» выступил Кирилл Седухин. Фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» станет последней частью кинотрилогии про веселого хулигана Ивана Семенова, в основу которой легла повесть пермского писателя Льва Давыдычева.

Информационный обзор редакции. 6+

