На презентацию нового фильма про Ивана Семенов приедет Леон Кемстач

В Пермской синематеке рассказали, что на специальный показ 14 августа собираются приехать исполнители главных ролей — Ивана Семенова и Танечки — Роман Погорелов и Софья Грузенко. Фильм лично представят генеральный продюсер картины Антон Богданов и Леон Кемстач, сыгравший одну из ключевых ролей в третьей части.

Главные роли исполнили также Мария Шукшина, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, Анна Котова. Режиссером фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй» выступил Кирилл Седухин. Фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» станет последней частью кинотрилогии про веселого хулигана Ивана Семенова, в основу которой легла повесть пермского писателя Льва Давыдычева.

