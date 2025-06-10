Стало известно, когда выходит в прокат последний фильм об Иване Семенове: смотрим тизер

Третью часть про Ивана Семенова собираются выпустить в прокат 14 августа под девизом «самый охлаждающий фильм лета». История рассказывает об уже знакомых по первым частям героях, которые стали подростками. Теперь их волнуют новые вопросы о любви, отношениях с друзьями, детстве и взрослении. По сюжету Иван Семенов больше не хулиган, а «душнила», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. Все они нашли себе нового лидера — Олега — лучшего сноукаякера Перми. Чтобы вернуть друзей и свою любимую Ивану нужно победить соперника.

К главным ролям вернулись Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, а антагониста-сноукаякера Олега сыграл Леон Кемстач, его экранной мамой и тренером стала Анна Котова. Режиссером фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй» выступил Кирилл Седухин. Генеральные продюсеры фильма: Антон Богданов и Евгений Немоляев.

Недавно мы рассказывали о том, что Антон Богданов «женится» на Юлии Топольницкой в новом комедийном скетчкоме.

Информационный обзор редакции.