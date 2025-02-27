«Экшн, трюки и первый поцелуй»: закончены съемки фильма про Ивана Семенова в Перми

Генеральный продюсер Антон Богданов считает, что третья часть будет отличаться от предыдущих. «Уверен, что заключительная часть истории про Ивана Семенова получится абсолютно другой, ведь его герои выросли вместе с нашим зрителем. Теперь их волнуют совсем не детские вопросы и проблемы. Уже могу сказать, что по сюжету, и по картинке, и по цветам – это будет новое, более «взрослое» кино. В нем будут трюки, экшн, страсти и даже первый поцелуй! Подросткового кино очень не хватает в отечественном прокате, и мы опять решили первыми занять эту нишу!», — рассказал Антон Богданов.

Недавно мы рассказывали о том, какие еще фильмы, связанные с Пермским краем, выйдут в этом году.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.