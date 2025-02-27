«Экшн, трюки и первый поцелуй»: закончены съемки фильма про Ивана Семенова в Перми

Съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!» (6+) в Перми закончены. Релиз третьей, заключительной, части про школьника-хулигана, намечен на 2025 год, рассказали в министерстве культуры.
Съемки нового фильма про Ивана Семенова стартовали в начале февраля. Они проходили в Перми и окрестностях, например, в школе «Энергополис» и Жебреях. К главным ролям вернулись Роман Погорелов (Иван Семенов), Танечка (Софья Грузенко), Мария Шукшина (бабушка Семенова), а кинопротивником стал Леон Кемстач, ставший лучшим сноукаякером Перми.
Генеральный продюсер Антон Богданов считает, что третья часть будет отличаться от предыдущих. «Уверен, что заключительная часть истории про Ивана Семенова получится абсолютно другой, ведь его герои выросли вместе с нашим зрителем. Теперь их волнуют совсем не детские вопросы и проблемы. Уже могу сказать, что по сюжету, и по картинке, и по цветам – это будет новое, более «взрослое» кино. В нем будут трюки, экшн, страсти и даже первый поцелуй! Подросткового кино очень не хватает в отечественном прокате, и мы опять решили первыми занять эту нишу!», — рассказал Антон Богданов.
Недавно мы рассказывали о том, какие еще фильмы, связанные с Пермским краем, выйдут в этом году.
Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.
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