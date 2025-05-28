Выступление исполнительницы «Сигма боя», ИИ, летний кинотеатр: появились подробности о работе фестивального городка «Медвежонка»

В фестивальном городке традиционно разместят большую сцену, на которой организуют летний кинотеатр с фильмами золотой и новой коллекций Киностудии Горького. Среди них: познавательный сериал для школьников «Научная фантастика», фильм «Усатый нянь» и киносказка «Финист – Ясный сокол». Недавно мы рассказывали о том, что войдет в конкурсную программу фестиваля «Медвежонок» в этом году.

На площадке «Вдохновляйся» можно будет записать оригинальный саундтрек, снять авторское видео и выступить в роли художника, создав оригинальный видеоряд с помощью искусственного интеллекта. Павильон «Кинодом» разделят на несколько локаций: костюмерную, съемочную и диджитал-площадки. Также будет работать фотостанция с ИИ: с ее помощью можно примерить на себя образ сказочного или киногероя и получить готовые фото через 30 секунд.

В «Лектории» пройдут творческие встречи с артистами в разных форматах: интервью, мастер-классы. Там же будут записывать видеовизитки, чтобы попасть официальную базу Пермской кинокомиссии и первыми получать приглашения на кастинги будущих проектов.

На открытии фестиваля, 30 мая, выступят Мария Янковская (та самая, которая исполняла «Сигма Бой» с Betsy) и Виола Антонова, а также ведущий телеканала СТС kids Владимир Левченко. 31 мая пройдет Кубок КВН Медвежонок, а 1 июня на сцену выйдет Chris Yank.

Кстати! 12 июня на эспланаде выступит Ольга Бузова и другие известные блогеры.

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