На фестивале «Медвежонок» выступит певец Chris Yank: рассказываем, какие еще звездные гости будут

Планируется, что на главной площадке фестивального городка 1 июня выступит хедлайнер — автор текстов, композитор и исполнитель Chris Yank. Его песни используют в качестве саундтреков к популярным фильмам, сериалам и шоу: в «Беспринципных» (18+) играет «Ты самый главный мой кайф», в «Универе. 13 лет спустя» (16+) — I Love You. После выступления пройдет фан-встреча с Chris Yank.

На фестиваль «Медвежонок» в Пермь собираются приехать и пройти по «красной дорожке: Александр Паль, Виолетта Антонова, Василий Артемьев, Иван Добронравов, Владимир Левченко, Михаил Лапшичёв, Надежда Михалкова, Ярослав Могильников, Роман Панков, Мария Скорницкая, Михаил Сотников, Андрей Тиченко, Андрей Ургант, Анна-Мария Янковская и другие.

В лектории фестивального города планируют провести фан-встречи с Юлией Волковой, Иваном Добронравовым, Эльдаром Калимулиным, Андреем Титченко, Марком-Маликом Мурашкиным, Марком Румянцевым, Алексеем Шевченковым, Кариной Каграманян, Савелием Кудряшовым, Ярославом Могильниковым, Елизаветой Ищенко, Алексеем Учителем.

Кстати, в ближайшие дни в Перми откроется фестиваль «Выходные на набережной»: впервые он пройдет на двух площадках.

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