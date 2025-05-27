Названы премьеры, которые покажут на фестивале «Медвежонок» в этом году

В числе премьер, которые покажут на «Медвежонке», сериал «Три друга, клад и матрос Кошка» (6+), мультфильмы «Повелительница города сказок» (6+), «Кунг-фу кот» (12+), «Три богатыря: Ни дня без подвига 2» (6+), а также «Ритмы мечты» (ограничение не определено), «Поле чудес» (6+), «Легенда о золоте скифов» (6+), «Артек, Сквозь столетия» (6+). Также собираются показать премьеру документального фильма «Бегущий ниндзя» (16+) об ультрамарафоне с участием телеведущего Василия Артемьева: он решился на свой первый забег в Геленджике ради героя шоу «Суперниндзя. Дети» Михаила Лапшичева, чтобы заработать 2,5 миллиона рублей на строительство спортивной площадки в родном селе мальчика. Зрители увидят недавно и вышедшие на экраны фильмы и мультфильмы: «Геройчики. Незваный гость» (0+), «Легенды наших предков» (6+), «Каруза» (6+) и новый сезон «Многодетства» (6+).

«В этом году в программе фестиваля не стало меньше доброты, веселья и радости от узнавания мира вокруг. Но стало больше сложных, иногда грустных и вызывающих глубокие переживания и серьезные размышления сюжетов. Например, фильм "Каруза" о собаке, которая остается преданным другом человека во время войны. Нам особенно важно показать эту историю в Год защитника Отечества. Говорят, взрослые — это дети, у которых уменьшилось сердце. Приходите на показы "Медвежонка 3" всей семьей, чтобы сердца оставались большими», — рассказал Егор Москвитин, программный директор фестиваля.