На эспланаде в День города выступит Ольга Бузова

Кроме Ольги Бузовой в Пермь приедут актер и контент-продюсер Дан Подлецкий, Аслан Шукаша, Соня Sleepy и Катя Голышева из Hype House, дуэт RASA, исполнитель Gazan.

Фестиваль «Блогеры России» проходит в День России с 2018 года. Он объединяет крупные города и выступления блогеров и лидеров мнений. В Перми планируют провести автограф-сессию одного из приглашенных гостей, также в программе: лекции, тематические мастер-классы и выступления артистов, флешмоб в честь празднования Дня России «Воздушная красота».

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