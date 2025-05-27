18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На эспланаде в День города выступит Ольга Бузова

На эспланаде 12 июня будет выступать телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Она приедет в город в рамках фестиваля «Блогеры России», к которому Пермь присоединится впервые в 2025 году.

Ольга Бузова/ВКонтакте

Кроме Ольги Бузовой в Пермь приедут актер и контент-продюсер Дан Подлецкий, Аслан Шукаша, Соня Sleepy и Катя Голышева из Hype House, дуэт RASA, исполнитель Gazan.

Фестиваль «Блогеры России» проходит в День России с 2018 года. Он объединяет крупные города и выступления блогеров и лидеров мнений. В Перми планируют провести автограф-сессию одного из приглашенных гостей, также в программе: лекции, тематические мастер-классы и выступления артистов, флешмоб в честь празднования Дня России «Воздушная красота».

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: