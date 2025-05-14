Надежда Михалкова, Елизавета Ещенко и Илья Учитель приедут на фестиваль «Медвежонок»

Оценивать конкурсную программу «Медвежонка» в этом году будут: актриса Надежда Михалкова («Сибирский цирюльник», «Батя», «Беспринципные»), режиссер Илья Учитель («Батя 2. Дед», «Летучий корабль», «Стрельцов», актриса Елизавета Ищенко («Трасса», «Алиса не может ждать»), актер Эльдар Калимулин («Аутсорс», «Подольские курсанты»), продюсер Юлия Иванова («Пальма 2», «Чики», «Мастер и Маргарита»), актер Руслан Братов («Стрельцов», «Обнимая небо»), президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов (один из соавторов «Смешариков»), сценарист и режиссер Роман Кантор («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), главный продюсер т/к «МУЛЬТ» и главный редактор т/к «Мама» и «Карусель» Татьяна Цыварева, сценарист и продюсер Алексей Троцюк («Чебурашка», «Вызов», «Холоп»), продюсер Рубен Джагинян («Приключения царя», «Мечты и дороги»).

Совсем скоро станут известны имена членов детского жюри. В него войдут жители Пермского края в возрасте от 7 до 18 лет, успешные в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни. Сам фестиваль «Медвежонок» в этом году планируют провести в третий раз: с 30 мая по 1 июня 2025 года. В этом году он стал международным, поэтому его конкурсная программа будет расширена.

Недавно мы рассказывали о том, что в Хохловке летом планируют снимать фильм об ученой, занимающейся изучением китов.

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