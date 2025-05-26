Впервые фестиваль «Выходные на набережной» пройдет на двух площадках

Начнет череду летних фестивалей в Перми I Международный хоровой фестиваль «Млада a cappella Пермь» (0+), который планируют провести с 29 мая по 1 июня. Событие соберет около 500 артистов из России, Китая и Беларуси на эспланаде, в парках «Счастье есть» и им. Чехова.

В Театральном сквере 31 мая проведут фестиваль «Русская мозаика» (0+): он объединит в своей программе мастер-классы, показы коллекций одежды в русском стиле, игровые площадки для детей и взрослых, ярмарки мастеров и выступления артистов.

Впервые в этом году фестиваль «Выходные на набережной» будет проходить сразу на двух площадках — центральной городской набережной и той, что в Закамске. В пресс-службе администрации Перми, что стартуют фестивали 1 июня: в Кировском районе выступят Сводный детский хор вместе с камерным оркестром «Орфей» под управлением Петра Юркова, ансамбли «Воскресение», «Иваны», «Ярмарка», балалаечник Андрей Киряков с проектом «Три балалайки». На центральной набережной в этот день планируются выступления детских творческих коллективов, а в амфитеатре пройдет грандиозное закрытие «Млада a cappella Пермь».

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