Балет

После старта продаж на новогодние спектакли «лег» сайт оперного театра

Сайт Пермского театра оперы и балета «сломался» после открытия продаж на декабрьские и январские постановки. Среди них —  новогодний «Щелкунчик», который традиционно вызывает ажиотаж у зрителей. Показы запланированы с 27 декабря.

Спустя три минуты случились сбои в работе
Скриншот редакции «Прм.Собака.ru»

Спустя три минуты случились сбои в работе

Андрей Чунтомов

25 сентября спустя пару минут со старта продаж сайт оказался недоступен. «Наши технические специалисты уже занимаются решением проблемы. Из-за большого количества посетителей возможны временные перебои в работе сайта», — рассказали в пресс-службе театра оперы и балета.

Подобный ажиотаж наблюдался перед Дягилевским фестивалем: билеты на концерт, открывающий событие, раскупили за 15 минут.

Недавно мы рассказывали о том, что в октябре в Театре-Театре пройдут последние показы спектакля «Раскольников» (18+).

Информационный обзор редакции. 6+

