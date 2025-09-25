После старта продаж на новогодние спектакли «лег» сайт оперного театра

Сайт Пермского театра оперы и балета «сломался» после открытия продаж на декабрьские и январские постановки. Среди них — новогодний «Щелкунчик», который традиционно вызывает ажиотаж у зрителей. Показы запланированы с 27 декабря.
25 сентября спустя пару минут со старта продаж сайт оказался недоступен. «Наши технические специалисты уже занимаются решением проблемы. Из-за большого количества посетителей возможны временные перебои в работе сайта», — рассказали в пресс-службе театра оперы и балета.
Подобный ажиотаж наблюдался перед Дягилевским фестивалем: билеты на концерт, открывающий событие, раскупили за 15 минут.
Недавно мы рассказывали о том, что в октябре в Театре-Театре пройдут последние показы спектакля «Раскольников» (18+).
Информационный обзор редакции. 6+
Комментарии (0)