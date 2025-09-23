Стало известно, когда планируются последние показы спектаклей на большой сцене ТТ

В пресс-службе Театра-Театра рассказали, что 19 сентября началась конкурсная процедура по выбору подрядчика. По плану, разработка графика ремонтных работ стартует в начале октября, а спектакли на большой сцене продолжатся до 20 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что после капитального ремонта количество посадочных мест в большом зале ТТ увеличится до 850, вновь откроется балкон, и изменится акустика.

Информационный обзор редакции.