Стало известно, когда планируются последние показы спектаклей на большой сцене ТТ

Стало известно, когда большую сцену Театра-Театра обираются закрыть на капитальный ремонт. Работы по обновлению должны занять год, они стартуют в 2025 году.
В пресс-службе Театра-Театра рассказали, что 19 сентября началась конкурсная процедура по выбору подрядчика. По плану, разработка графика ремонтных работ стартует в начале октября, а спектакли на большой сцене продолжатся до 20 октября.
Ранее мы рассказывали о том, что после капитального ремонта количество посадочных мест в большом зале ТТ увеличится до 850, вновь откроется балкон, и изменится акустика.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)