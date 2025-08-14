Фестиваль «Три дня с Евгением Панфиловым» собираются провести в сентябре

Фестиваль «Три дня с Евгением Панфиловым» собираются провести 18-20 сентября. Его откроют несколько спектаклей из золотого фонда театра: «Восемь русских песен» (12+) и «БлокАда» (12+). Они поставлены самым Евгением Панфиловым, в начале года театр восстановил их.

Также в программе фестиваля выступления Челябинского театра современного танца со спектаклем «Письма. Упражнения в искренности» (12+) и казанского камерного балета «Пантера» с «Шахтой» (12+), а еще премьерный показ первого спектакля сезона — «Поэма странствий» (12+). Это хореографическое посвящение Евгению Панфилову, которое поставит Игорь Киров из Северной Македонии.

Ранее мы рассказывали о том, что премьеру спектакля «Снегурочка», которая должна была состояться в этом году, решили перенести на 2027-й.

