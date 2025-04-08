«Балет Евгения Панфилова» в честь юбилея мастера восстанавливает две его значимые постановки

«БлокАда» — одноактный балет на музыку 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича и песен 30-50-х годов. Впервые его показали 6 марта 2002 года в Берлине, а российская премьера прошла на сцене Театра-Театра. Этот балет стал последней работой Евгения Панфилова.

«Восемь русских песен» считается одной из важных работ в творчества великого хореографа. В этом балете Евгению Панфилову удалось соединить эмоциональную хореографию с богатым культурным контекстом, раскрывая суть русской души через танец.

Недавно мы рассказывали о том, что из репертуара театра оперы и балета ушли «Свадебка» (12+) и The Second Detail (12+).

Информационный обзор редакции.