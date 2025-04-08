18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Поделиться:

«Балет Евгения Панфилова» в честь юбилея мастера восстанавливает две его значимые постановки

Театр «Балет Евгения Панфилова» решил восстановить два важных спектакля, созданных мастером. Это «БлокАда» (12+) и «Восемь русских песен» (12+). Как рассказали в театре, эти работы особенно важны в юбилейный год великого хореографа, так как раскрывают уникальный авторский взгляд на русскую душу и мировую историю.

«Балет Евгения Панфилова»

«БлокАда» — одноактный балет на музыку 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича и песен 30-50-х годов. Впервые его показали 6 марта 2002 года в Берлине, а российская премьера прошла на сцене Театра-Театра. Этот балет стал последней работой Евгения Панфилова.

«Восемь русских песен» считается одной из важных работ в творчества великого хореографа. В этом балете Евгению Панфилову удалось соединить эмоциональную хореографию с богатым культурным контекстом, раскрывая суть русской души через танец.

Недавно мы рассказывали о том, что из репертуара театра оперы и балета ушли «Свадебка» (12+) и The Second Detail (12+).

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: