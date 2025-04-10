Театр оперы и балета перенес премьеру балета «Снегурочка»

Премьеру спектакля «Снегурочка» (12+), которая должна была состояться в этом году, решили перенести. Ее планировали показать 27 июня, над балетом работали композитор Владимир Раннев и хореограф Вячеслав Самодуров.
В театре оперы и балета пояснили, что премьеру балета «Снегурочка» перенесли на 2027 год. Даты выпуска скорректировали по просьбе команды постановщиков.
В начале апреля в театре оперы и балета состоялась одна из заявленных премьер сезона — балет «Орфей» в хореографии Алексея Мирошниченко.
Недавно мы рассказывали о том, что «Балет Евгения Панфилова» в честь юбилея мастера восстанавливает две его значимые постановки.
Информационный обзор редакции.
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