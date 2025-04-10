Театр оперы и балета перенес премьеру балета «Снегурочка»

В театре оперы и балета пояснили, что премьеру балета «Снегурочка» перенесли на 2027 год. Даты выпуска скорректировали по просьбе команды постановщиков.

В начале апреля в театре оперы и балета состоялась одна из заявленных премьер сезона — балет «Орфей» в хореографии Алексея Мирошниченко.

Недавно мы рассказывали о том, что «Балет Евгения Панфилова» в честь юбилея мастера восстанавливает две его значимые постановки.

Информационный обзор редакции.